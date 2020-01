Saldi invernali, anche a Benevento è caccia all’affare: assalto ai centri commerciali (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Ultimi giorni per le festività di fine anno e inizio nuovo. Ieri, 4 gennaio, sono iniziati i Saldi anche a Benevento, ma pochi sono stati gli acquirenti che hanno voluto approfittare di sconti anche nella misura del 60%. Oggi, invece, a partire dal primo pomeriggio lunghissime code di auto verso il centro commerciale in contrada San Vito lungo la Statale Appia. Già all’altezza dello svincolo per lo stadio lungo la tangenziale che immette sulla via Appia gli automobilisti erano costretti ad un’andatura a passo d’uomo se non a restare fermi del tutto per qualche minuto. Decisamente più fluida la situazione del traffico veicolare verso l’altro centro commerciale, quello a ridosso di Pezzapiana, anch’esso comunque interessato da un afflusso di potenziali acquirenti. L’ingresso sulla via Appia da Benevento in ... Leggi la notizia su anteprima24

