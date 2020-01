Riscatto Smalling, il centrale rimanda tutto: le ultime (Di domenica 5 gennaio 2020) Riscatto Smalling, dall’Inghilterra sicuri: il giocatore stesso vorrebbe aspettare la fine della stagione per decidere definitivamente Il Riscatto di Chris Smalling è in cima ai desideri di Gianluca Petrachi. Il direttore sportivo della Roma vuole confermare l’inglese anche per la prossima stagione ma l’operazione non si sta certo rivelando semplice. Inoltre dall’Inghilterra, precisamente il Daily Mail, fa sapere che lo stesso difensore starebbe aspettando la fine della stagione per trarre una decisione definitiva. I due club quindi non avrebbero nemmeno iniziato a discutere. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

