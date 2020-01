Padova: a 83 anni prende a morsi il ladro mettendolo in fuga (Di domenica 5 gennaio 2020) Nicola De Angelis Una cittadina di Padova di 83 anni ha preso a morsi un ladro che l'aveva seguita ed era entrato fin dentro casa convinto di trovarsi davanti un colpetto facile da mettere a segno La storia arriva da Padova, dove un'arzilla signora di 83 anni ha messo in fuga un ladro che si era introdotto in casa sua cercando di rapinarla. Qualche giorno fa, si legge sulle colonne del Corriere della Sera, durante l'ora di cena l'anziana signora era rincasata nella sua casa di via Manara nella perfieria sud di Padova. Un malvivente sulla trentina, dopo averla seguita ed essersi assicurato che l'anziana fosse sola in casa ha quindi suonato al suo campanello facendosi aprire con una scusa. Una volta arrivato dentro l'abitazione dell'83enne ha subito tentato di toglierle la collanina d'oro allungando la mano e strappandogliela dal collo. Lei, arzilla e combattiva ha quindi ... Leggi la notizia su ilgiornale

