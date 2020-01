Napoli-Inter, le probabili formazioni: Mertens out, ecco chi gioca a centrocampo (Di domenica 5 gennaio 2020) Napoli-Inter, le probabili formazioni Tutto pronto per il ritorno in campo del Napoli, per la prima uscita del 2020. Gli azzurri affrontano l’Inter al San Paolo nella sfida di lunedì sera. Andiamo a spulciare quelle che sono le probabili formazioni delle due compagini.. Nei partenopei dovrebbe essere confermato il tridente formato da Callejon, Milik e Insigne, dalla panchina Lozano pronto a subentrare a gara in corso. Al centro della difesa potrebbe esserci Luperto, complici le condizioni non ottimali di Maksimovic e Koulibaly. In mediana Allan coadiuvato da Fabian Ruiz e Zielinski, recuperabile lo spagnolo malgrado uno stato febbrile lamentato giovedì. Neanche convocato Mertens, volato in Belgio dai suoi cari. In casa nerazzurra tornano arruolabili Brozovic e Lautaro Martinez, scontate le rispettive squalifiche. Il croato riprenderà posto in regia, al suo fianco ... Leggi la notizia su forzazzurri

