Migranti, in 33 sbarcano in Salento: a bordo anche 2 bambini. "Bagnati e stremati" (Di domenica 5 gennaio 2020) Un gruppo di Migranti curdo-iracheni e curdo-iraniani è stato rintracciato nella notte a San Cataldo: 10 in ipotermia Leggi la notizia su repubblica

