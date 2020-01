Matteo Salvini contro Giuseppe Conte: "Preoccupato per l'Iran? No, ignorato e assente" (Di domenica 5 gennaio 2020) Ha taciuto per un giorno intero, Giuseppe Conte. E quando il premier parla, Matteo Salvini lo demolisce. Da Palazzo Chigi, venerdì, non una parola sulla drammatica crisi in Medio Oriente dopo il blitz del drone americano a Baghdad che ha ucciso il generale Iraniano Qassem Soleimani, provocando le vi Leggi la notizia su liberoquotidiano

fattoquotidiano : Nave Gregoretti, Italia Viva ha deciso. I renziani voteranno sì all’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini - fattoquotidiano : Nave Gregoretti, la memoria di Matteo Salvini: “Coinvolto governo”. Ma ci sono allegate solo email per la redistrib… - HuffPostItalia : Italia Viva voterà a favore del processo per Matteo Salvini sul caso Gregoretti -