LIVE Olimpia Milano-Cantù | Serie A basket 2020 in DIRETTA | va in scena il derby lombardo

LIVE Sport - DIRETTA 3 gennaio : risultati e notizie. Vince il Settebello a Cuneo con la Grecia - Olimpia Milano vittoriosa in volata in Eurolega

22.49 BASKET – L'Olimpia Milano ha battuto lo Zenit San Pietroburgo per 73-72 in Eurolega. 22.02 PALLANUOTO – Inizia al meglio il Quattro Nazioni di pallanuoto del Settebello, che batte la Grecia a Cuneo per 11-8 nella serata magica di Di Fulvio, autore di una cinquina. Nell'altro match di giornata USA-Ungheria ...

LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 73-72 - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : i meneghini hanno la meglio nella volata finale

22:46 TERMINA QUI IL MATCH!! Milano soffre le proverbiali sette camicie ma alla fine ha la meglio in volata su uno Zenit mai domo. I migliori tra le fila meneghine sono Tarczewski con 11 punti e 9 rimbalzi, Micov con 13 punti e Gudaitis con 10 (8/8 ai liberi). Gli ospiti hanno 15 punti da Ayon, ...

LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 63-63 - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : finale in volata al Forum

Meno di 4 minuti al termine dell'incontro. 65-65 Ancora Ayon da sotto canestro dopo aver fatto a sportellate con Gudaitis. 65-63 Rimane perfetto dalla linea della carità il lituano (6/6). Gudaitis si guadagna un viaggio in lunetta per il fallo di Ayon. Prima c'è però il timeout chiesto dal coach ospite. 63-63 Ayon sigla il pareggio con la schiacciata sull'alzata di Albicy. Canestro ...

LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 55-56 - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : ospiti avanti a fine terzo quarto

22:15 Lo Zenit non si è scomposto dopo essere andato sotto di 7 lunghezze e si presenta alle porte dell'ultimo quarto con un punto di vantaggio. Si deciderà tutto negli ultimi 10′ di gioco. Non va il tiro di Sykes e si chiude così il terzo quarto. 55-56 Ancora Khvostov a bersaglio, appoggiandosi al vetro col tiro in corsa. Ultima azione per Milano con 6″. 55-54 2/2 e Olimpia ...

LIVE Sport - DIRETTA 3 gennaio : risultati e notizie. Vince il Settebello a Cuneo con la Grecia - Olimpia Milano in campo in Eurolega

22.02 PALLANUOTO – Inizia al meglio il Quattro Nazioni di pallanuoto del Settebello, che batte la Grecia a Cuneo per 11-8 nella serata magica di Di Fulvio, autore di una cinquina. Nell'altro match di giornata USA-Ungheria 10-15. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 21.35 TRIATHLON – Il 2020 è iniziato e da domani la squadra ...

LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 51-44 - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : tentano l'allungo i meneghini

2′ al termine del terzo periodo. 53-51 Sykes attacca dal palleggio, si arresta in lunetta e va a segno. 51-51 1/2 per l'ex Avellino e Valencia. 7-0 di parziale ospite. Fallo di Micov su Thomas che dalla lunetta può riportare i suoi avanti. 51-50 Milano spreca 3 rimbalzi offensivi consecutivi e dall'altra parte Ayon punisce con il long two frontale. Meno di 5′ al termine del ...

LIVE Sport - DIRETTA 3 gennaio : risultati e notizie. Ecco le azzurre per la Fed Cup - inizia la stagione di triathlon e rugby a 7. Olimpia Milano in campo in Eurolega

21.35 triathlon – Il 2020 è iniziato e da domani la squadra olimpica della Nazionale italiana di triathlon sarà al lavoro alle Canarie per preparare al meglio la stagione che porta alle Olimpiadi di Tokyo. Per questo motivo Joel Filliol, Olympic Performance Director dell'Italia ha diviso in due gruppi gli azzurri, a seconda ...

LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 29-32 - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : russi avanti a metà secondo quarto

Il francese, a quota 9 punti è già ampiamente oltre la propria media stagionale di 4.9 punti. secondo timeout televisivo a 5′ dal termine della prima metà di gioco. Grande impatto dalla panchina di Albicy e Ayon per la formazione di San Pietroburgo che è meritatamente avanti. 29-32 Risponde subito Ayon dal centro dell'area. 29-30 Brooks riceve in post e segna buttandosi in dietro. 27-30 ...

LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 19-17 - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : meneghini avanti dopo un primo quarto equilibrato

24-25 Brooks corregge in tap in sull'errore di Scola. 22-25 Sesto punto consecutivo per Albicy che fa saltare Brooks e di tabella ad una mano batte la sirena dei 24″. 22-23 Micov spara la tripla da fermo!! 19-23 Ancora a segno il playmaker ex Andorra. 19-21 Sorpasso russo col jumper dalla media del francese Albicy. primo momento di difficoltà per Milano. 19-19 Trushkin si iscrive a ...

LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 11-8 - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : i russi restano a contatto ad inizio partita

15-15 Settimo punto consecutivo per l'ex Rasta Vechta, che vola a schiacciare in contropiede sull'ennesima persa Olimpia. Timeout per coach Messina. 15-13 Ancora Hollins a segno col palleggio, arresto e tiro. Male qui la difesa milanese. 2′ e 45″ al termine del primo quarto sulla terza palla persa dei padroni di casa. 15-11 Hollins esce benissimo dai blocchi e spara la terza ...

LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : palla a due al Mediolanum Forum

9-5 Ancora Thomas a bersaglio col palleggio, arresto e tiro dall'angolo. Rodriguez con 2 falli deve uscire, lasciando posto all'esordiente Sykes. 9-3 Corre bene l'Olimpia dopo un'altra ottima difesa che costringe i russi alla persa. Rodriguez in contropiede sigla il +6. 7-3 Ottima difesa milanese e sulla tripla sbagliata da Rodriguez Scola è il più lesto di tutti a ...

LIVE Sport - DIRETTA 3 gennaio : risultati e notizie. Ecco le azzurre per la Fed Cup - inizia la stagione del rugby a 7. Olimpia Milano in campo in Eurolega

20.40 rugby A 7 – Il 2020 del rugby a 7 maschile dell'Italia scatterà a Parma dal 7 al 9 gennaio, con il raduno che coinvolgerà i 18 azzurri chiamati dal CT Andy Wilk in vista delle World rugby Sevens Challenger Series, che si terranno a Vina del Mar, in Cile, il 15-16 febbraio, ed a Montevideo, in Uruguay, il 22-23 febbraio. ...

LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : match delicatissimo sulla strada verso i play-off

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo, match valido per la diciassettesima giornata di Eurolega 2019-2020. Al Forum di Assago gli uomini di coach Ettore Messina, reduci dalla sconfitta nel big match di Legabasket contro la Virtus Bologna (83-70), sfidano il fanalino di coda Zenit (4-12)

