Italia in Comune: Pd e M5s umiliano la rappresentanza democratica – "Come sempre è accaduto negli ultimi decenni la discussione sulla legge elettorale è funzionale solo a mantenere le poltrone della maggioranza parlamentare che la vota". Lo afferma in una nota Italia in Comune. "Oggi Pd e M5S propongono una riforma che introduce un proporzionale con lo sbarramento al 5% così da eliminare con un colpo di spugna tutte le minoranze che potrebbero creargli problemi e che, in caso di non raggiungimento della soglia del 5% devolverebbero i propri seggi a favore dei partiti più grandi: Pd, 5 stelle e Lega". "Da un lato tagliano il numero dei parlamentari e dall'altro si assicurano tutti i seggi disponibili attraverso una legge elettorale che gli consentirà di dividersi i cosiddetti resti di tutti i partiti che non supereranno questa assurda soglia di ...

