Incidenti in montagna, nuova vittima sul Terminillo: morta una donna di 49 anni (Di domenica 5 gennaio 2020) Una donna di 49 anni è morta sul Terminillo dopo essere scivolata sul ghiaccio per circa 100 metri. Aperta un’inchiesta sull’incidente. RIETI – Una donna di 49 anni è morta sul Terminillo nella giornata di domenica 5 gennaio 2019. Secondo la prima ricostruzione, la vittima era impegnata in un’escursione quando, per motivi ancora da capire, è scivolata sul ghiaccio per circa 100 metri. Immediata la chiamata ai soccorsi ma purtroppo non c’è stata niente da fare per la 49enne. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine ma quanto accaduto sembra essere un fatale incidente. Nelle prossime ore sarà sentito il compagno che era con lei per cercare di ricostruire meglio quanto accaduto sul Terminillo. donna di 49 anni morta sul Terminillo Accertamenti in corso sulla morte della donna di 49 anni. Secondo le prime informazioni, la vittima era ... Leggi la notizia su newsmondo

