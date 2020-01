Hockey pista, Forte dei Marmi appaia il Lodi in testa alla classifica (Di domenica 5 gennaio 2020) Il Forte dei Marmi non sbaglia alla ripresa delle ostilità nel Campionato Italiano di Hockey pista e per una notte ottiene i tre punti, raccolti grazie ai gol di Motaran (2), Casas (2), Ambrosio e Burgaya, che gli consentono di appaiare il Lodi in testa alla classifica della stagione regolare. I toscani si sono imposti 1-6 in casa del Bassano facendo subito vedere con che piglio hanno intenzione di vivere il 2020. In serata, sulla pista del Correggio (h 20.45), è attesa la risposta dei lombardi. Più combattuto il resto delle partite in programma in questo sabato: lo Scandiano infatti è riuscito a uscire vincitore per 6-5 da una partita pirotecnica contro il Valdagno, decisa dal gol di Coy che ha arginato il rientro degli ospiti nel finale fermatisi a una sola rete dal pareggio, mentre il Follonica ha espugnato 2-3 la tana del Montebello aggrappandosi alla rete fondamentale messa a ... Leggi la notizia su oasport

