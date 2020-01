Gymnema, la pianta per prevenire il diabete e abbassare i trigliceridi (Di domenica 5 gennaio 2020) La Gymnema, conosciuta anche con il nome Gymnema sylvestre, è una pianta appartenente alla famiglia botanica delle Asclepiadaceae. Caratterizzata da numerosi benefici per la salute è nota soprattutto per la sua azione ipoglicemizzante. La proprietà in questione è dovuta alla presenza di acido gymnemico A1. Questo componente, il più attivo tra tutti quelli classificati dagli esperti che hanno approfondito le caratteristiche della pianta, agisce in due modi. Il primo prevede l’inibizione dell’assorbimento degli zuccheri a livello intestinale. Il secondo, invece, si basa sul miglioramento del metabolismo del glucosio a livello cellulare. Entrando nel dettaglio del primo punto ricordiamo il fatto che le molecole del suddetto acido, quando vengono ingerite, si legano ai recettori deputati all’assorbimento del glucosio, bloccandone temporaneamente l’azione. Il motivo ... Leggi la notizia su dilei

