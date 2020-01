Golden Globe: i beauty look più belli di tutti i tempi (Di domenica 5 gennaio 2020) Grace KellyElizabeth TaylorMarilyn MonroeCherDemi MooreJulia RobertsWinona RyderKate MossKate WinsletGwyneth PaltrowHalle BerryNatalie PortmanScarlett JohanssonBeyoncéSienna MillerHilary SwankCameron DiazDrew BarrymoreChristina AguileraJennifer LopezJanuary JonesAngelina JolieCharlize TheronRooney MaraMichelle WilliamsJessica AlbaLupita Nyong'oReese WhiterspoonEmma StoneOlivia WildeRosie Huntington-WhiteleyEmily RatajkowskiLily CollinsPryanka ChopraZoë Kravitz Millie Bobby BrownGal GadotIrina ShaykLady GagaCatriona BalfeDalla prima cerimonia del 1944, i Golden Globe sono diventati una notte in cui i phon si scaldano, si tirano fuori i rossetti e Hollywood si scatena: il primo tappeto rosso di livello dell’anno rappresenta, infatti, un’opportunità per le star di televisione, musica e cinema di sfoggiare acconciature e make-up che, guardando indietro, sono diventati, poi, un ... Leggi la notizia su vanityfair

novasocialnews : Golden Globe Awards, in diretta la 77esima edizione su Sky Atlantic - digitalsat_it : Golden Globe Awards, in diretta la 77esima edizione su Sky Atlantic - zazoomblog : Golden Globe Awards in diretta la 77esima edizione su Sky Atlantic - #Golden #Globe #Awards #diretta -