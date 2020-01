Francesco Monte, arriva la conferma del suo tradimento (Di domenica 5 gennaio 2020) conferma del suo tradimento Dopo il successo riscosso a Tale Quale Show, per Francesco Monte ha avuto inizio un momento ricco di soddisfazione personale e professionale. Il pubblico italiano lo conosce da quando ha partecipato a Uomini e Donne per corteggiare Teresa Langella. E’ sempre stato al centro del gossip per le sue relazioni con donne affascinanti del mondo dello spettacolo, come Giulia Salemi. Purtroppo si sono detti addio in estate e lui nel giro di poco tempo è uscito allo scoperto con Isabella De Candia. Francesco si è difeso dalle accuse di un presunto tradimento, ma una sua foto potrebbe confermare il gesto di infedeltà. ‘I met someone very special’ La conferma del suo tradimento ai danni di Giulia si è avuta con un recente scatto. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. Davanti alle telecamere discutevano al punto tale da spingere i ... Leggi la notizia su kontrokultura

