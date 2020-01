Elisabetta Gregoraci toglie il fiato in bikini. E Briatore si infuria su Instagram (Di domenica 5 gennaio 2020) Elisabetta Gregoraci conquista Instagram con un bikini mozzafiato a Dubai, mentre Flavio Briatore si infuria con chi critica il figlio Nathan Falco. Gli ex coniugi hanno deciso di trascorrere il Natale insieme, ma si sono separati per Capodanno. L’imprenditore è volato a Malindi, in Kenya, per trascorrere qualche giorno di relax con gli amici di sempre nel suo resort, portando con sè il figlio. La showgirl calabrese invece è rimasta negli Emirati Arabi dove ha festeggiato con Barbara D’Urso e Jonathan Kashanian l’arrivo di un nuovo anno. Per celebrare l’inizio del 2020, la Gregoraci si è regalata uno scatto in bikini che è stato particolarmente apprezzato. “Beautiful day”, ha scritto Elisabetta, pubblicando un’immagine in cui sorride in spiaggia e sfoggia un fisico scolpito. I follower hanno molto apprezzato e si sono complimentati con lei. ... Leggi la notizia su dilei

