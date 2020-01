Elisabetta Gregoraci Instagram, curve strizzate nel bikini: «Che fisico pazzesco!» (Di domenica 5 gennaio 2020) La bellissima Elisabetta Gregoraci è partita per Dubai. La showgirl in questi giorni si sta godendo alcuni momenti di relax sotto il sole caldo degli Emirati Arabi. Inoltre, Elisabetta Gregoraci su Instagram sta postando alcuni scatti per mostrare ai suoi followers le meraviglie del luogo. Poche ore fa ha caricato una sua foto in bikini decisamente interessante. La sua pelle abbronzata ha completamente catturato l’attenzione di tutti quanti. Impossibile ignorare tanta bellezza. La showgirl con il suo fisico a dir poco perfetto ha acceso la fantasia dei suoi ammiratori, i quali hanno invaso il post di like e commenti. Leggi anche –> Elisabetta Gregoraci Instagram, corpo da favola: irresistibile in vacanza a Dubai Elisabetta Gregoraci Instagram: curve strizzate nel bikini Poche ore fa Elisabetta Gregoraci su Instagram ha postato una sua foto in bikini sotto il sole di ... Leggi la notizia su urbanpost

