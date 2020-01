“Dovete fargli l’elettrocardiogramma”: medico 118 aggredito durante soccorso (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Pretendono un elettrocardiogramma a domicilio e iniziano a insultare il medico arrivato all’alba insieme al personale del 118 per prestare soccorso a un uomo colto da una crisi ipertensiva. Nuova aggressione domenica mattina, poco prima delle 7, agli operatori del 118. Vittima la postazione San Giorgio. A denunciare l’accaduto è la pagina “Nessuno Tocchi Ippocrate”. Giunti sul posto e riscontrata la patologia, l’equipaggio procede al trasporto del paziente presso l’Ospedale del Mare. I parenti però desideravano un elettrocardiogramma a domicilio e viste le rimostranze del medico, iniziano ad aggredirlo verbalmente con epiteti ingiuriosi. Pertanto il medico si allontana dall’appartamento e dispone il trasferimento del paziente. Giunti in ospedale le offese continuano a colpire il medico, il quale, appena ... Leggi la notizia su anteprima24

