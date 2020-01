Cucce di lusso per cani: il prezzo è davvero assurdo (Di domenica 5 gennaio 2020) Avere un cane è bellissimo poiché diventa a tutti gli effetti un membro della famiglia che ha bisogno di cure, coccole e affetto. Ovviamente occorre sapere che il migliore amico dell’uomo ha bisogno di tante attenzioni e tempo per vivere al meglio e quindi è necessario riflettere molto prima di adottarne uno: è una decisione importante. Tuttavia alcuni padroni esagerano un po’ quando si parla di amici a quattro zampe… Vediamo perché. Cucce di lusso per cani: il prezzo è assurdo Un’azienda inglese ha creato un prodotto a dir poco esagerato: ha infatti messo sul mercato delle Cucce di super lusso per i cani. Queste abitazioni canine arrivano a costare fino a 200.000 euro. Le Cucce hanno tutti gli elementi di una villa di lusso per umani: parquet, colonne e balconcini di marmo, tv e impianto audio, sistemi automatici per l’illuminazione e la distribuzione di ... Leggi la notizia su velvetgossip

