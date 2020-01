Classifica Dakar 2019, Quad, Camion e SSV: Casale, Shibalov e Domzala al comando (Di domenica 5 gennaio 2020) Si è aperta oggi la Dakar 2020, manifestazione motoristica di Rally Raid giunta alla 42esima edizione. Nessuna sorpresa nella categoria dei Quad, dove il cileno Ignacio Casale ha subito preso il comando delle operazioni rifilando 5’36 al polacco Rafale Sonik e 6’55 al ceco Tomas Kubiena. Più sorprendenti invece le classifiche delle altre due categorie. Nei Camion il russo Anton Shibalov è stato l’unico dei quattro equipaggi russi a mantenere i favori del pronostico e il Maz-Sportauto del bielorusso Siarhei Viazovich si è infatti piazzato subito alle sue spalle a 1’33. In difficoltà per via di un errore nella parte finale sia Dmirty Sotnikov che Andrey Karginov mentre fuori dalla lotta di giornata fin dai primi km il quattro volte campione Eduard Nikolaev, solamente decimo a 11’24. Negli SSV arriva un successo a sorpresa del polacco Aron Domżała, davanti ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : Classifica Dakar 2019 Moto: Toby Price in testa dopo la prima tappa con 2:05 su Brabec - #Classifica #Dakar #Moto:… - OA_Sport : Classifica #Dakar 2019, Moto: #Toby Price in testa dopo la prima tappa con 2:05 su #Brabec - zazoomnews : Dakar 2020: tutti i piloti italiani al via. Cerutti e Gerini le punte speranze di alta classifica ridotte - #Dakar… -