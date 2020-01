Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2020: Therese Johaug crea una voragine dopo il Tour de Ski (Di domenica 5 gennaio 2020) Il Tour de Ski, con la somma dei punti parziali relativi alle sue sette tappe e di quelli totali alla conclusione dello stesso, regala un quadro della Coppa del Mondo femminile ancor più dominato da Therese Johaug. La norvegese, infatti, comanda in modo incontestabile la graduatoria con un enorme vantaggio nei confronti della connazionale Heidi Weng e della russa Natalia Nepryaeva. Johaug comanda anche la Classifica distance, mentre resta al comando di quella sprint la svedese Jonna Sundling, anche se in questo caso c’è una lotta senza quartiere. Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2019-2020 femminile 1 Johaug Therese NOR 1209 2 WENG Heidi NOR 842 3 NEPRYAEVA Natalia RUS 779 4 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt NOR 689 5 DIGGINS Jessica USA 644 6 MAUBET BJORNSEN Sadie USA 606 7 OESTBERG Ingvild Flugstad NOR 478 8 STADLOBER Teresa AUT 478 9 SUNDLING Jonna SWE 464 10 WENG Tiril Udnes NOR 456 39 ... Leggi la notizia su oasport

