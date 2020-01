Chiede l’affidamento del figlio, ma l’ok arriva troppo tardi: 11 anni dopo (Di domenica 5 gennaio 2020) 11 lunghi anni prima di ottenere l’agognato ok dal tribunale. È l’odissea burocratica e giudiziaria che ha dovuto affrontare un padre separato per avere l’affidamento condiviso del figlio. Solo che il bambino, che all’epoca della separazione aveva 6 anni, è diventato nel frattempo maggiorenne, e dunque libero di scegliere in autonomia il suo rapporto con i genitori. La vicenda l’ha raccontata il Corriere della Sera, che non ha rivelato però dettagli sull’identità delle persone coinvolte per proteggerne la privacy. Un’odissea per avere l’affidamento del figlio Il padre nel 2006 si separò dalla moglie e si rivolse al Tribunale per Chiedere “d’urgenza” l’affidamento condiviso del bambino e la regolamentazione del diritto di visita del piccolo. Il “decreto definitivo” del Tribunale per i minorenni è però arrivato solo nel 2017. E i tempi si son allungati ancora quando il padre ha ... Leggi la notizia su thesocialpost

