Camilla non sopporta più: chi è la donna di Carlo oltre Lady Diana (Di domenica 5 gennaio 2020) Carlo tradiva Lady Diana con Camilla, ma c’era anche una terza donna nella sua vita? Ecco i dettagli dell’ultimo gossip royal. Il matrimonio “affollato” di Lady Diana e Carlo Quello di Lady Diana e il principe Carlo fu un matrimonio parecchio turbolento. Per anni fece sognare tutto il mondo, a partire dal matrimonio per finire con la nascita di William e Harry. Tra i due, però, le cose non andarono mai realmente bene e terminarono nel 1996 con un divorzio che spezzò i sogni di milioni di persone. Solo in seguito la moglie di Carlo dichiarò pubblicamente di soffrire a causa di un matrimonio troppo affollato. In tutti questi anni si è pensato che ad affollare le nozze dell’erede al trono fosse Camilla, suo primo ed unico amore. Adesso, però, spunta lo spettro di una terza donna: ecco di chi si potrebbe trattare. Non solo Camilla, tutte le amanti del principe ... Leggi la notizia su velvetgossip

