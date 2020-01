Box Office USA 5 gennaio 2020, Star Wars in testa (Di domenica 5 gennaio 2020) Box Office USA 5 gennaio ancora in testa Star Wars, Sony ha 3 film dal 2° al 4° posto Box Office USA – Star Wars Episodio IX L’ascesa di Skywalker sarà presto il settimo film uscito nel 2019 a scavalcare il miliardo di dollari in tutto il mondo, intanto in patria ha raggiunto i 450 milioni, 13% in meno rispetto al predecessore. The Grudge è l’unica novità in Top Ten ma il remake targato Sony si ferma a 11 milioni una cifra al di sotto delle aspettative ma che permette a Sony di avere ben 3 film ai primi 4 posto della Top Ten con Jumanji e Piccole Donne. Box Office USA weekend – I dati 5 gennaio Star Wars: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker (USA Disney) in sala in Italia di J.J. Abrams we. 33.739.000 $ (tot. 450.796.441) Jumanji – The Next Level (USA Sony ) In Sala in Italia di Jake Kasdan we. 26.500.000 $ (tot. 236.206.405) Piccole Donne (USA ... Leggi la notizia su dituttounpop

