Basket, under 18: l’Edil Appia Sant’Agnese sbanca Curti (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiComincia nel migliore dei modi il 2020 dell’Edil Appia Basket Sant’Agnese che con la propria rappresentativa under 18 viola il parquet della Pol. Virtus 04 per 77- 34 e ritorna così al successo dopo le due sconfitte con le quali aveva chiuso il girone d’andata. Gara mai in discussione quella andata in scena a Curti con la formazione di casa che sin dalla palla a due non è mai riuscita ad impensierire i più quotati avversari. l’Edil Appia, infatti, ha subito impresso un ritmo asfissiante al proprio attacco riuscendo a chiudere il primo quarto già sul +21 grazie ad un mortifero break di 27 a 6. Dopo un secondo quarto equilibrato, al ritorno dal riposo lungo gli uomini della presidentessa Manganiello imprimevano una nuova sferzata all’incontro e con un nuovo parziale di 23 a 8 si affacciavano all’ultimo quarto sul 61 a 25. Gli ultimi 10’ erano utili perciò solo ... Leggi la notizia su anteprima24

