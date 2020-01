Anticipazioni Un Posto al sole puntate dal 6 al 10 gennaio 2020: la fermezza di Franco (Di domenica 5 gennaio 2020) Nelle puntate dal 6 al 10 gennaio 2020 della soap opera napoletana Un Posto al sole vedremo Franco molto deciso a far valere i suoi principi. L’uomo si mostrerà fermo e saldo nelle sue decisioni, dimostrando che il problema non è di sua figlia ma della sua maestra che non ha la minima competenza in termini di educazione. Anticipazioni Un Posto al sole puntate dal 6 al 7 gennaio 2020: L’inquietudine di Serena Lunedì 6 gennaio 2020 – L’inquietudine di Serena: da quando è arrivata Viviana alla sua pensione, le cose sono cambiate per Serena. La donna percepisce che c’è qualcosa che non va tra lei e Filippo. Tra i due c’è come una tensione che non trova alcuna identità. In siffatto contesto la donna inizia a pensare che forse i due hanno una vita una storia e quindi si chiede quando? Prima o dopo la loro relazione? In ogni caso la sua presenza diventa ... Leggi la notizia su anticipazioni

