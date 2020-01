Al Shabaab torna a colpire in Kenia (Di domenica 5 gennaio 2020) All’alba della mattinata di domenica 5 gennaio un gruppo affiliato ad Al Shabaab ha attaccato la base militare Camp Simba in Kenya, utilizzata dalle forze armate americane e keniote. La notizia è stata diffusa dall’organizzazione terroristica stessa, con le immagini del commando in piedi vicino ad un velivolo in fiamme. La base militare è dotata di un piccolo aeroporto a poca distanza, reale obiettivo dello squadrone terroristico di Al Shabaab. Nell’attacco, oltre al velivolo, sarebbero stati danneggiati sei aerei e tre blindati americani, come riportato in una nota dell’organizzazione somala. Secondo quanto riferito invece dal portavoce delle forze armate keniote, non ci sarebbero state vittime tra i militari che sono accorsi in difesa della postazione. I terroristi, invece, hanno riportato almeno quattro vittime, nonostante il dato ancora non sia stato ... Leggi la notizia su it.insideover

