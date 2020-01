Vizzolo, 12enne muore in ospedale, l’assessore Gallera: “Una commissione valuterà neligenze” (Di sabato 4 gennaio 2020) Sarà una commissione di specialisti a valutare se ci siano responsabilità da parte dei medici nella morte di Francesco, il ragazzo di 12 anni di Cervignano d’Adda, morto nell’ospedale di Vizzolo Predabissi (Milano) dove era stato accompagnato per un forte mal di pancia. Lo ha spiegato l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. Nei prossimi giorni gli esperti si riuniranno per “assicurare che non ci siano stati errori o sottovalutazioni dovute a negligenza” Sarà una commissione di specialisti a valutare se ci siano responsabilità da parte dei medici nella morte di Francesco, il ragazzo di 12 anni di Cervignano d’Adda, morto nell’ospedale di Vizzolo Predabissi (Milano) dove era stato accompagnato per un forte mal di pancia. L’assessore Giulio Gallera: Assicurare che non ci siano stati errori “L’Ats nominerà una commissione che dovrà approfondire i vari ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

