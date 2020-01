Uomini e Donne anticipazioni, Gemma dimentica Juan Luis con lui: svenimenti, liti e dottore (Di sabato 4 gennaio 2020) anticipazioni Uomini e Donne, di nuovo dottore per Gemma Galgani: la sfilata che fa danni Gemma Galgani è stata protagonista dell’ultima registrazione del Trono Over, dove Juan Luis Ciano era assente: possiamo dire con certezza quasi assoluta dunque che l’ex Cavaliere di Gemma non tornerà più in trasmissione neanche nel parterre maschile. Cos’è successo a … L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Gemma dimentica Juan Luis con lui: svenimenti, liti e dottore proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

matteosalvinimi : Donne e uomini liberi devono ringraziare il presidente Trump e la democrazia americana per aver eliminato… - matteosalvinimi : 245 milioni di Cristiani perseguitati nel mondo, 73 Paesi che perseguitano chi si professa Cristiano, 4.305 donne e… - TeresaBellanova : Stasera con #ItaliaViva Salento. Tante donne e uomini che vogliono una politica diversa, una politica che sappia co… -