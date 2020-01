Se il tuo partner russa, ti sta togliendo anni di vita. Lo conferma la scienza (Di sabato 4 gennaio 2020) Chi ha un partner che russa quando dorme, sicuramente saprà cosa significa svegliarsi e girarsi nel letto tutta la notte incapace di riaddormentarsi. Esiste qualcosa di più irritante? Non credo. Tuttavia, secondo alcune ricerche scientifiche, dormire con un partner che russa può essere molto pericoloso per la tua salute. Non solo rischi di soffrire di disturbi del sonno e di svegliarti con il cattivo umore, ma possono subentrare anche seri problemi. A cominciare dal punto di vista psichico ed emotivo, la mancanza di sonno sull’amigdala -la zona del cervello che controlla l’ansia e le emozioni negative- la fa reagire in modo più marcato. Secondo una ricerca sono molte le coppie a passare nottate in bianco e tutt’altro che tranquille: russare, emettere suoni e girarsi in continuazione sono comportamenti che rendono agitato il sonno di chi è accanto. I rapporti della ... Leggi la notizia su dilei

