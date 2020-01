Quando il ministro Manfredi disse: «Credo nel principio della restituzione» (Di sabato 4 gennaio 2020) “Credo molto nel principio della restituzione e cerco di fare il mio lavoro nel migliore dei modi per ridare all’Università quello che ho ricevuto. Ero un ragazzo di provincia, non avevo idea di nulla, anche venire a Napoli per me era una novità. L’Università mi ha formato, mi ha dato l’opportunità di studiare con grandi professori, cui devo tutto quello che sono”. Per chi intendesse ricostruire un identikit fedele all’originale del professore Gaetano Manfredi, neo ministro dell’Università e della ricerca, non c’è approccio più efficace ed esplicativo di leggere e di rileggere i concetti sintetizzati nelle tre righe della frase che abbiamo trascritto. Il ministro, allora Rettore magnifico, le pronunciò un anno fa al termine della lezione inaugurale del convegno Booksophia organizzato dall’Archeoclub di Massalubrense e dedicato ai giovani studenti delle scuole sorrentine alla ricerca di ... Leggi la notizia su ilnapolista

