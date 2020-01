Pensava di aver trovato l’uomo perfetto ma dopo 16 mesi fa una devastante scoperta (Di sabato 4 gennaio 2020) Era convinta di aver trovato l’amore della sua vita, l’uomo con cui avrebbe condiviso i suoi anni, ma purtroppo si trattava di un fantasma. L’assurda vicenda è stata resa nota dalle pagine del tabloid inglese “The Sun”. Quello che è accaduto a Mandy O’Keeffe ha dell’incredibile, soprattutto se pensiamo che potrebbe accadere a chiunque. La donna, una 41 enne londinese, aveva conosciuto Rob Priestley attraverso un sito di incontri ed era felicissima di questa storia che si andava delineando nel migliore dei modi, i due si volevano bene e tutto è proseguito nel migliore dei modi per ben 16 mesi. Ma poi, attraverso una telefonata casuale, la donna scopre che Rob in realtà non è mai esistito, è l’alter ego di un millantatore imbroglione di nome Stewart, sposato e con figli. Come facesse l’uomo a gestire con maestria questa doppia vita, non è dato di sapere, bisogna però ... Leggi la notizia su baritalianews

Finfunfanfo1 : @Hamlet28741041 @AdryWebber Pensava di aver letto all'uscita dell'autostrada 'Mussulmano Terme'. Invece era solo Monsummano..... - elfopiadino : elfopiadino @elfopiadino @sole24ore quindi da bravo fascista , se le cose vanno bene è merito suo , se le cose van… - elfopiadino : @sole24ore quindi da bravo fascista , se le cose vanno bene è merito suo , se le cose vanno male è colpa degli altr… -