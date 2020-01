Nicola Legrottaglie: “Ibra? Mi disse ‘I campionati li faccio vincere io, non Gesù'” (Di sabato 4 gennaio 2020) Nicola Legrottaglie racconta il carattere e la leadership di Zlatan Ibrahimovic attraverso un episodio avvenuto qualche anno fa. Dopo la conferenza stampa di ieri, in molti si stanno chiedendo se Zlatan Ibrahimovic possa essere ancora decisivo a 38 anni, dopo due anni in un campionato poco impegnativo come la Mls. Lo stesso Ibra ieri ha … L'articolo Nicola Legrottaglie: “Ibra? Mi disse ‘I campionati li faccio vincere io, non Gesù'” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Castità - parla Nicola Legrottaglie e ammette : “Una scelta che ci ha migliorato la vita” : Ospiti a “Storie italiane”, l’ex calciatore Nicola Legrottaglie e la moglie Erika hanno raccontato di aver vissuto in totale Castità gli anni del loro fidanzamento e di come questo abbia migliorato la loro vita Può la Castità migliorare il rapporto di coppia? Secondo due “personaggi televisivi” che l’hanno sperimentata nel loro vissuto, sì. Stiamo parla ndo […] L'articolo Castità , parla Nicola Legrottaglie e ammette : “Una scelta che ci ha ...

Nicola Legrottaglie e la moglie : "Abbiamo scelto la castità per 5 anni. Certi princìpi migliorano la vita" : “La castità è stata la nostra scelta per cinque anni”. A raccontarlo sono l’ex calciatore Nicola Legrottaglie e la moglie Erika, oggi genitori felici del piccolo Pietro. La coppia è stata ospite della trasmissione Storie Italiane, raccontando la scelta: cinque anni di astinenza sessuale prima del matrimonio.“Per me la castità è un valore e poi c’è la scelta, che ...

Nicola Legrottaglie a Storie Italiane con la moglie Erika - i loro cinque anni di castità : Nicola Legrottaglie e sua moglie Erika si sono conosciuti tempo da in un gruppo religioso, poi non si sono più visti per mesi ma poi è scoppiato l’amore. A Storie Italiane la coppia racconta della loro castità. “Per me è un valore come tutti i valori e i principi della vita e poi c’è la scelta, una scelta che determina il nostro destino e quello che noi siamo. Quindi uno si assume responsabilità e benefici e quindi nel libero arbitrio io ho ...

MarcoBeltrami79 : 'Ibrahimovic mi disse 'Nicola Gesù non ti fa vincere le partite, io sì''. #Legrottaglie #Ibrahimovic - ItaSportPress : Legrottaglie: 'Ibrahimovic? Mi disse 'Nicola, i campionati te li faccio vincere io, non Gesù'' -… - bet365_es : Juventus: Alex Manninger Fabio Grosso Martin Caceres Giorgio Chiellini Nicola Legrottaglie Hasan Salihamidzic Chri… -