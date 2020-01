Lutto per Massimo Giletti: morto il padre Emilio, noto imprenditore (Di sabato 4 gennaio 2020) Lutto per il conduttore televisivo Massimo Giletti. Nella giornata del 4 gennaio è infatti morto all’età di 90 anni il padre Emilio Giletti, noto imprenditore del biellese che era stato ricoverato presso l’ospedale di Novara, dov’è morto per cause naturali. Emilio Giletti era proprietario dell’azienda produttrice di filati Giletti S.p.a., nella cui sede verrà allestita la camera ardente per le prossime ore. Lutto per Massimo Giletti, morto il padre Emilio Giletti era alla guida dell’azienda fondata dal capostipite Anselmo Giletti nel 1881 e nel corso degli anni aveva fatto sì che il marchio Giletti venisse utilizzato come sponsor in numerose competizioni sportive, specie nel mondo dell’automobilismo che rimaneva una sua grande passione. Prima di prendere le redini dell’azienda di famiglia infatti, Emilio Giletti si era affermato come pilota ... Leggi la notizia su notizie

