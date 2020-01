Iraq, due esplosioni vicino l’ambasciata Usa: colpita base con soldati americani (Di sabato 4 gennaio 2020) Una forte esplosione è stata sentita nella zona verde di Bagdad, l’area fortificata dove si trova anche l’ambasciata Usa. Secondo Sky news, l’esplosione avrebbe bloccato la strada che porta proprio all’ambasciata americana. Secondo Reuters che cita fonti della polizia locale, sull’area sarebbero stati lanciati due missili Katyusha. #BREAKING A rocket fired towards the Green Zone in #Baghdad, where the US embassy is located: reports— Guy Elster (@guyelster) January 4, 2020 Subito dopo le esplosioni, diversi elicotteri americani sono stati visti alzarsi in volo. Secondo il sito Conflict News, uno dei due razzi si è abbattuto sulla Zona Verde e un altro vicino alla base aerea di Balad dove si trovano soldati americani. Non vi sono al momento notizie di vittime. #BREAKINGNumerous U.S. helicopters in the air over Baghdad, Iraq.Sky News reporter: Rocket hits ... Leggi la notizia su open.online

