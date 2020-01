Indonesia, alluvioni:morti salgono a 53

Si aggrava il bilancio delle vittime delleche hanno colpito la regione di Giacarta, in. L'Agenzia per la gestione dei disastri ha infatti reso noto che isono 53 e che una persona è ancora dispersa. Decine di migliaia di persone hanno dovuto lasciare le loro case. Le piogge torrenziali iniziate l'ultimo dell'anno hanno causato inondazioni improvvise e frane sia nella regione, sia in quella confinante di Lebak, all'estremità meridionale dell'isola di Java.(Di sabato 4 gennaio 2020)