Diletta Leotta, un ‘addio’ clamoroso. La notizia ora è ufficiale (Di sabato 4 gennaio 2020) Ora è ufficiale: Diletta Leotta ora dovrà a fare a meno di lui. La bella giornalista sportiva di DAZN non sarà più a bordocampo a commentare le partite insieme a uno dei suoi fedeli accompagnatori delle domeniche sui campi della Serie A. Un cambiamento, questo, che sicuramente i fan non si aspettavano e che di conseguenza rivoluziona anche il mondo DAZN. Mauro German Camoranesi, l’ex campione del mondo, ex centrocampista della Juventus e da tempo opinionista di DAZN ha infatti detto addio all’emittente televisiva. Motivo? Camoranesi torna ad allenare. La notizia è stata comunicata alla direzione della rete poche ore fa, subito dopo che “Camo” ha ricevuto una ottima proposta per tornare in panchina in Slovenia: allenerà il Tabor Sezana, squadra che milita in PRVA Liga – la massima divisione nazionale. (Continua dopo la foto) E così Camoranesi, che ha un lungo passato da calciatore ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

