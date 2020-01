CorSport: Napoli-Lobotka, la trattativa potrebbe sbloccarsi alla Befana (Di sabato 4 gennaio 2020) Sul Corriere dello Sport le ultime novità sulla trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Lobotka. Giuntoli ha parlato con gli agenti del calciatore e, scrive il quotidiano sportivo, “ha avuto il sospetto che qualcosa si stia muovendo, lentamente”. Il centrocampista vuole il Napoli. Sa che per lui è pronto un quinquennale, che occorre solo mettere una firma, e spera che il Celta Vigo lo lasci andare. Scrive il CorSport: “Perché ciò succeda possibilmente in fretta, all’inizio della prossima settimana, c’è chi sta facendo capire al Celta Vigo che non è il caso di tenersi un calciatore insoddisfatto, che certo ognuno ha le proprie ragioni e anche la necessità poi di individuare un sostituto e comprarlo: ma che si proceda, via”. Il Celta non ha bisogno di soldi, non ha necessità di fare cassa per fronteggiare eventuali difficoltà economiche. Tuttavia ancora non ... Leggi la notizia su ilnapolista

