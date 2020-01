Conferenza stampa De Zerbi: «Col Genoa gara complicata. Berardi a rischio» (Di sabato 4 gennaio 2020) La Conferenza stampa di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, alla vigilia del match di campionato contro il Genoa (-Dal nostro inviato) «Quella di domani è una delle gare più difficili dell’anno per noi». Esordisce così Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, in Conferenza stampa. Il tecnico neroverde ha presentato il match di domani alle 18 contro il Genoa: «Loro hanno cambiato, vogliono iniziare un nuovo campionato e noi dobbiamo esserne consapevoli. Dovremo andare lì per fare la nostra partita, puntando come sempre a fare risultato». Prosegue De Zerbi: «Ho perso Marlon per molto tempo, una perdita importante. Abbiamo dovuto far fronte ai ko di Chiriches e Defrel. Anche Rogerio non è convocato per una infiammazione al piede, Locatelli ha l’influenza, vedremo se è recuperato per domani ma chi c’è sarà pronto per una partita importante, da vincere, poi ... Leggi la notizia su calcionews24

