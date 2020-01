Cina, allarme per una misteriosa polmonite virale: attivati i controlli a Hong Kong (Di sabato 4 gennaio 2020) Lavinia Greci Tra i casi accertati, i più gravi si troverebbero in isolamento. In molti temono una diffusione simile alla Sars che, tra il 2002 e il 2003, causò la morte di più di 700 persone nell'area continentale In queste ore, le autorità di Hong Kong hanno attivato il livello di "risposta seria" in relazione alla diffusione di una malattia che potrebbe essere stata portata da alcuni visitatori provenienti dalla Cina continentale sul territorio autonomo. Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, le autorità cinesi avrebbero avviato un'indagine sulla diffusione di una misteriosa polmonite di natura virale, con decine di persone colpite nella città di Wuhan, città a ovest di Shangai. I casi rilevati In totale, secondo quanto riportato dalla Bbc, i casi accertati sarebbero 44 e undici di questi, secondo quanto precisato dalle autorità locali nelle ultime ore, sarebbero ... Leggi la notizia su ilgiornale

rinaldodinino : @Corriere ci risiamo ? già una volta non molto tempo fa, dalla CINA era partito l'allarme mondiale per una terribi… - tmarina5 : RT @Cosmodelafuente: #cina nel 2020 le religioni (quelle ancora accettate) saranno obbligate a diffondere i principi del partito comunista.… - Uomodellospazi1 : RT @fde1962: 5G, ALLARME COPASIR | La leader mondiale dell’infrastruttura 5G è la Huawei,... -