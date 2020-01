Cast e personaggi di Dracula su Netflix, la serie dei creatori di Sherlock basata sul romanzo di Bram Stoker (Di sabato 4 gennaio 2020) È disponibile da oggi Dracula su Netflix, nuova rivisitazione del celebre romanzo di Bram Stoker. Sviluppata dai creatori di Sherlock, Mark Gatiss e Steven Moffat, la serie tv ha debuttato a Capodanno su BBC One ed è andata in onda per tre serate consecutive. Dal 4 gennaio, Netflix l'ha distribuita a livello mondiale. Dracula su Netflix segue le origini dell'iconico Conte e del suo viaggio dall'Est Europa in Transilvania, focalizzandosi sulla lotta contro Van Helsing, i suoi discendenti e andando anche oltre. Nella versione di Gatiss e Moffat, la serie tv rivisita il mito del vampiro, stavolta presentato come "l'eroe della sua storia". Come già accaduto con il personaggio di Sherlock Holmes di Sir Arthur Conan Doyle, anche con Dracula il duo di sceneggiatori è partito dall'opera originale e poi ha aggiunto un tocco di modernità alla trama. Come spiega Moffat: “Ci sono molte cose ... Leggi la notizia su optimaitalia

