Botti di Capodanno: morto cucciolo di pastore maremmano (Di sabato 4 gennaio 2020) Un cucciolo di pastore maremmano, Diana, è morto d’infarto la notte di Capodanno a causa dei Botti sparati per festeggiare l’arrivo del 2020. La triste vicenda è accaduta a Lecce. Diana era da poco arrivata nella sua nuova famiglia ma purtroppo, i continui petardi sparati, l’hanno spaventata a tal punto da ucciderla. La scena è stata molto toccante. Diana si sarebbe accasciata al suolo davanti ai suoi nuovi padroni, rimasti senza parole alla vista del collasso. Ogni tentativo di salvarla si è rivelato inutile. La padrone della cucciola ha voluto sfogarsi su Facebook. “Vi risparmio i miei sentimenti di questo momento” ha scritto “Ma almeno che la morte della mia Diana serva a qualcosa. Adesso basta. Questa strage incivile deve finire. Questa sordità istituzionale deve finire. È una strage che non danneggia solo gli animali, ma anche persone, neonati, ... Leggi la notizia su notizie

