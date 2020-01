Bari. Angela Lee muore nella sua casa: le fiamme non le danno scampo (Di sabato 4 gennaio 2020) Angela Lee è morta in un incendio divampato nel tardo pomeriggio in un appartamento al settimo piano di una palazzina in via Quintino Sella, ad angolo con via Putignani. Ancora sconosciute le cause del rogo mortale. Le fiamme non le hanno dato scampo. E’ morta nel suo appartamento, Angela Lee, 56 anni, statunitense lettrice di … L'articolo Bari. Angela Lee muore nella sua casa: le fiamme non le danno scampo proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

kscarlett22_ : @OnceUponATeddy E si è rotto pure lui con sta trama assurda è un altro conto.A Brancia dà fastidio,Angela non vuole… - AMERIGO87558096 : @viola_mistress AUGURONI DI CUORE PADRONA DEA VIOLA MIA SOLO MIA PADRONA GELOSONA POSSESSIVA GOLOSONA DI ME SP… - sabynemoras1978 : RT @rasoiatediOccam: @GControesodo @gualtierieurope @MassimoUngaro @angela_schiro @antoniomisiani 400 milioni a una azienda fallita come Al… -