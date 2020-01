Bagdad, migliaia a esequie Soleimani

migliaia di iracheni partecipano a Bagdad alle esequie di Qassem Soleimani, il generale iraniano ucciso nel raid statunitense,scandendo lo slogan "Morte all'America. I funerali si tengono oggi a Bagdad e nelle due città sante sciite di Nasjaf e Kerbala. Poi il corpo di Seoleimani verrà trasferito in Iran. Le esequie in suo onore si terranno nella città santa di Mashad, e domani a Teheran alla presenza della Guoda suprema Khamenei. Il corpo del generale sarà quindi trasferito a Kerman, sua città natale.(Di sabato 4 gennaio 2020) di iracheni partecipano aalledi Qassem, il generale iraniano ucciso nel raid statunitense,scandendo lo slogan "Morte all'America. I funerali si tengono oggi ae nelle due città sante sciite di Nasjaf e Kerbala. Poi il corpo di Seoleimani verrà trasferito in Iran. Lein suo onore si terranno nella città santa di Mashad, e domani a Teheran alla presenza della Guoda suprema Khamenei. Il corpo del generale sarà quindi trasferito a Kerman, sua città natale.(Di sabato 4 gennaio 2020)

