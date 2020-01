Anticipata la data della presentazione per Samsung Galaxy S20 e Galaxy Fold 2: gli ultimi rumors (Di sabato 4 gennaio 2020) Vogliono bruciare le tappe in Corea, almeno stand alle ultimissime indiscrezioni che ho raccolto oggi 4 gennaio a proposito della data della presentazione ufficiale per i vari Samsung Galaxy S20 e Galaxy Fold 2. Pochi dubbi sul fatto che sarà questo il nome del prossimo top di gamma della linea S, così come ci sono sempre più certezze anche a proposito della sua scheda tecnica, come avrete notato con il nostro articolo di ieri. Al contrario, fino a poche ore si credeva a verità differenti sull'evento organizzato dal colosso asiatico. La probabile data della presentazione per Samsung Galaxy S20 e Galaxy Fold 2 Stando alle ultime notizie riportate da una fonte autorevole come SamMobile, infatti, la decisione del produttore sarebbe quella di anticipare i tempi sia del suddetto evento, sia per quanto riguarda l'effettiva commercializzazione dei due smartphone. Probabilmente, con il ... Leggi la notizia su optimaitalia

andreazenatti93 : RT @OptiMagazine: Anticipata la data della presentazione per Samsung Galaxy S20 e Galaxy Fold 2: gli ultimi rumors - OptiMagazine : Anticipata la data della presentazione per Samsung Galaxy S20 e Galaxy Fold 2: gli ultimi rumors… - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: Con i 20 anni di contributi richiesti per la vecchiaia e l'incognita #quota100, la prima data utile di uscita è la #pensio… -