Uomo vive in tenda con 200 piante: il motivo è incredibile (Di venerdì 3 gennaio 2020) Kurtis Baute, un ragazzo canadese, ha voluto fare un esperimento davvero particolare e che si è rivelato anche molto pericoloso. Il giovane Uomo si è infatti sigillato – insieme a 200 piante – in una “Bolla di plastica” di 3 metri per 3 nel cortile della sua casa nella Columbia Britannica. Vediamo insieme quali erano gli obiettivi di questo assurdo esperimento. Chiuso in tenda con 200 piante: ecco l’esperimento L’obiettivo di Kurtis era scoprire le piante con cui si era circondato potessero convertire una quantità di ossigeno sufficiente per la sua respirazione. L’esperimento sarebbe dovuto durare ben tre giorni, ma non ha avuto l’effetto sperato. Sfortunatamente il ragazzo ha dovuto interrompere la sua ricerca dopo solo 15 ore dall’inizio poiché i livelli di CO2 avevano già raggiunto un livello pericoloso e stava rischiando di subire danni cerebrali ... Leggi la notizia su velvetgossip

enpaonlus : 'Petardi contro la tenda dell'uomo che vive in un campo con il suo cane' - ACGT17 : A riguardo; le informazioni che stanno girando su internet ultimamente sono corrette. La parte della Terra in cui v… - SoloMe37526904 : RT @VacciBenTu: Donna ricorda: Anche quando pensi di aver incontrato un uomo intelligente che non vive di cliché,non utilizzare MAI parole… -