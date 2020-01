Uomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico Gregucci svelano il nome della figlia (Di venerdì 3 gennaio 2020) Federico Gregucci e Clarissa Marchese durante il baby shower hanno finalmente rivelato quale sarà il nome della loro prima figlia Si torna a parlare di Federico Gregucci e Clarissa Marchese, coppia nata al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Da pochi mesi i due hanno annunciato ai loro tantissimi fan che aspettano il loro primo figlio, hanno svelato anche il sesso del bambino, sarà una femminuccia. L’ex tronista poche settimane fa ha fatto sapere che lei e Federico hanno scelto il nome della figlia sin dall’inizio, ma non lo hanno rivelato subito perché volevano fare una sorprese alla loro famiglia e ai loro amici durante il baby shower. La coppia ha organizzato il baby shower in Sicilia ieri, dove hanno finalmente svelato il nome della loro bambina. La piccola si chiamerà Arya. Sui loro profili Instagram hanno postato la foto in ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

