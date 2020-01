Trenord, tra l’8 e il 9 gennaio il primo sciopero dell’anno: orari e fasce di garanzia (Di venerdì 3 gennaio 2020) primo sciopero del 2020, e quinto in meno di un anno, per i dipendenti di Trenord, mobilitati dalla sigla sindacale Or.S.A. indetto per l'8 e il 9 gennaio. I lavoratori dell'azienda trasporti regionale si fermeranno dalle 3 dell'8 gennaio alle 2 del giorno successivo: prevedibili i disagi per i pendolari, anche se Trenord ha reso noto che saranno in vigore le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero è stato indetto per protestare contro le condizioni di lavoro. Leggi la notizia su milano.fanpage

