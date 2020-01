Tenaris, completata l’acquisizione dell’americana Ipsco (Di venerdì 3 gennaio 2020) Perfezionata l’operazione annunciata in primavera. Acquisito per 1,1 miliardi di dollari il gruppo Usa dei tubi in acciaio Ipsco dalla russa Pao Tmk Leggi la notizia su ilsole24ore

fisco24_info : Tenaris, completata l’acquisizione dell’americana Ipsco: Perfezionata l’operazione annunciata in primavera. Acquisi… - 24finanza : Tenaris, completata l’acquisizione dell’americana Ipsco -