Sonia Mosca è la vincitrice della seconda edizione di All Together Now (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ex concorrente di “Ti lascio una canzone” che aveva già tentato il colpo grosso a “X Factor”, Sonia Mosca trova il suo riscatto a “All Together Now”. Classe 1992, è la vincitrice della seconda edizione dello show condotto da Michelle Hunziker con J-Ax. Ha battuto in finale lo sfidante Enrico Bernardo. Poco prima aveva eliminato la 61enne Rosetta Falzone. Leggi la notizia su tv.fanpage

