Samantha Cristoforetti e l'Aeronautica militare, un amore mai sbocciato veramente (Di venerdì 3 gennaio 2020) A mio modo di vedere, l’abbandono di Samantha Cristoforetti ha motivazioni molto più semplici e banali di quanto i media, ancora una volta scatenati su un personaggio noto, abbiano voluto raccontarci.Si è trattato delle conseguenze di un amore mai sbocciato veramente per l’Aeronautica militare, ripagata con un semplice e probabilmente non sentito saluto alla Bandiera dello Stormo che le aveva insegnato a volare.D’altronde non è il primo né l’ultimo caso di un amore mal ripagato. L’Aeronautica ha fatto il callo al fenomeno dell’esodo delle professionalità pregiate verso altri lidi; negli anni 80 ci fu un’emorragia vera e propria di piloti verso l’Alitalia, un’emorragia che causò non pochi inconvenienti anche perché la compagnia di bandiera non fu mai in grado, anzi non volle, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

La versione di Samantha Cristoforetti sull’addio all’Aeronautica : Ieri Repubblica ha raccontato in un articolo perché Samantha Cristoforetti lascia l’Aeronautica, sostenendo che l’astronauta si è sentita tradita dall’aeronautica militare dopo la “ministeriale” del 27 e 28 novembre scorso: Una riunione dei ministri europei che ogni due o tre anni individua gli obiettivi della politica spaziale del Vecchio continente nel quinquennio successivo e le risorse economiche con cui ...

Perché Samantha Cristoforetti lascia l’Aeronautica : Samantha Cristoforetti si sente tradita dall’Aeronautica militare e per questo lascia la divisa, come annunciato qualche giorno fa. A scriverlo oggi è Repubblica, che in un articolo a firma di Luca Fraioli annuncia le ragioni che hanno portato AstroSamantha a volare via dall’Aeronautica: una scelta con la quale ci perde il nostro Paese: con la rinuncia alle stellette, Samantha Cristoforetti infatti non ha più alcun legame ...

