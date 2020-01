Roma | incendio in un parcheggio di camper a Garbatella | un morto

Roma - incendio in un parcheggio di camper : morto carbonizzato un uomo di 50 anni : Bruciano diversi camper in un piazzale a Roma: morto un uomo di 50 anni, estratto carbonizzato dalle lamiere. I Vigili del fuoco, subito intervenuti sul posto, sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme. L’incendio è divampato nella serata di venerdì in Piazzale 12 ottobre e ha coinvolto almeno sei vetture, di cui tre sono andate completamente distrutte. Secondo una prima ricostruzione dei pompieri, le fiamme si sono originate proprio ...

Nuovo incendio di autobus a Roma : il fuoco all’alba : Succedeva questa mattina, 29 dicembre in via Cristoforo colombo: un autobus non ancora in servizio prendeva fuoco nella capitale; a rendere noto l’episodio è la stessa azienda dei trasporti. Leggi anche –> Lumarzo: incendio in casa, donna muore intossicata Per cause ancora da accertare, si è verificato un incendio su un autobus senza passeggeri a […] L'articolo Nuovo incendio di autobus a Roma: il fuoco all’alba ...

Roma : incendio su autobus Atac : Un bus che stava rientrando in rimessa percorrendo il Raccordo all’altezza di via della Pisana – senza passeggeri a bordo – è stato interessato da un incendio: lo rende noto Atac. L’autista ha tentato di spegnere le fiamme ma senza successo. Sul posto i vigili del fuoco. Il mezzo era in servizio da 13 anni.L'articolo Roma: incendio su autobus Atac sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma - incendio in appartamento a Ponte Milvio : palazzo evacuato. VIDEO : Paura nella serata di lunedì per le fiamme divampate in un appartamento di via Flaminia 466. I vigili del fuoco sono intervenuti con un'autoscala, un'autobotte e un carro autoprotettori e hanno tratto in salvo la proprietaria dell'appartamento, una donna italiana di 40 anni, poi affidata alle cure dei sanitari del 118.

Incendio in appartamento a Roma : morta coppia e la figlia di pochi mesi : I corpi di una madre e della figlia minorenne sono stati rinvenuti in un appartamento devastato da un Incendio, alle porte di Roma. La tragedia si è consumata a Labico, in un edificio al civico 25 di via Guglielmo Fioramonti. Aperta un’indagine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Successivamente è stato rinvenuto anche il corpo di uomo, probabilmente il compagno della donna e padre della bambina.

Roma : incendio alla Regione Lazio - evacuati gli uffici. Intossicata un’impiegata : Roma: incendio alla Regione Lazio, evacuato il palazzo Un incendio è scoppiato nei sotterranei dell’ufficio che ospita la Regione Lazio, in via Cristoforo Colombo a Roma. Le fiamme sono divampate poco prima delle 18 di lunedì 16 dicembre. Il palazzo è stato immediatamente evacuato a scopo precauzionale, mentre un’impiegata è stata trasportata in ospedale dopo essere rimasta Intossicata dalle esaLazioni del fumo. Secondo le prime ...

